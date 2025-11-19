RASS - Studio Legale Rinaldi e Associati si rafforza con l’ingresso del Prof. Avv. Sandro Nardi come nuovo Of Counsel

Sandro Nardi

RASS Studio Legale Rinaldi e Associati è lieto di annunciare l’ingresso del Prof. Avv. Sandro Nardi nel proprio team di professionisti in qualità di Of Counsel nell’area del diritto successorio e di famiglia, oltre che della responsabilità civile. L’arrivo del Professor Nardi rientra nel progetto dello Studio di rafforzare la propria practice che si occupa di passaggio generazionale e tutela dei patrimoni familiari, apportando la professionalità e l’esperienza accademica maturate in tali settori.

L’Avvocato Nardi è Professore di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Foggia, dove ricopre anche l’incarico di Delegato del Rettore agli affari normativi e negoziali. Abilitato alle funzioni di professore ordinario (ASN 2021–2023), è docente di Istituzioni di diritto privato e di Diritto privato dell’informazione. Iscritto all’albo degli Avvocati di Macerata dal 2005 e cassazionista dal 2013, il professor Nardi esercita la professione forense, occupandosi di diritto civile, contrattualistica, privacy e nuove tecnologie. È inoltre arbitro presso la Camera Arbitrale “Leone Levi” di Ancona e giudice del Tribunale Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta. Autore di oltre ottanta pubblicazioni scientifiche, tra monografie e contributi in riviste e volumi collettanei, il professor Nardi ha approfondito temi centrali del diritto civile, tra cui contratti, successioni, tutela del consumatore e impatto delle nuove tecnologie sul diritto privato. Partecipa a comitati scientifici ed editoriali di diverse riviste giuridiche e collabora con enti di ricerca nazionali e internazionali, coniugando rigore accademico e esperienza professionale di alto profilo.

“L’ingresso del Professor Nardi rappresenta un passo importante per rafforzare lo Studio in un settore strategico quale il passaggio generazionale, oltre che nelle aree del diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni - dichiara l’Avv. Andrea Lazzaretti, Equity Partner dello Studio -. La sua profonda competenza scientifica e la lunga esperienza forense saranno un valore aggiunto per i clienti e per il nostro team”.

Con questa nuova collaborazione, RASS – Studio Legale Rinaldi Associati conferma la propria vocazione all’eccellenza e all’integrazione tra ricerca accademica e pratica professionale, a servizio di una consulenza legale di qualità, innovativa e multidisciplinare.