Gli studi nell’acquisizione di Ollum da parte di Tüv Austria

Giorgia Vanzanelli, Andrea Palatini

TÜV Austria, gruppo leader a livello internazionale nella prestazione di servizi personalizzati nei settori dei test, delle ispezioni, della sicurezza informatica, della protezione dei dati e delle certificazioni, ha perfezionato l’acquisto di una partecipazione di maggioranza nel capitale di Ollum S.r.l., società in forte crescita nel mercato della consulenza strategica alle imprese nel settore della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Legance ha assistito i soci fondatori di Ollum con un team guidato da Giorgio Vanzanelli e composto da Andrea Palatini per i profili societari e da Giacomo Poletti per gli aspetti giuslavoristici.

illimity Bank, parte del Gruppo Banca Ifis, è intervenuta a fianco dei soci fondatori di Ollum in qualità di consulente finanziario e strategico. Il team M&A Advisory ha supportato la società in tutte le fasi dell’operazione — dall’analisi strategica e valutativa alla buyer selection, fino alla negoziazione e finalizzazione dell’accordo — assicurando la piena coerenza con gli obiettivi di crescita di Ollum nel mercato ESG italiano.

Lo Studio Legale Elli Falsoni ha assistito TÜV Austria con un team composto dal socio Francesca Falsoni, coadiuvata da Gualtiero Zoia per i profili societari e dagli of counsel Roberto Ferrario e Roberta Fragalà per gli aspetti giuslavoristici