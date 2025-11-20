SIS, Servizi Integrati per la Sanità presenta il convegno dal titolo

“VERSO UNA GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO SANITARIO, TRA COMPLIANCE, GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ”

Il convegno affronterà l’importante tema del rischio sanitario sotto diversi punti di vista. La prima parte del convegno sarà dedicata all’esame della normativa, dei nuovi obblighi introdotti dal Decreto Attuativo n. 232/2023 della Legge Gelli – Bianco. Si discuterà di gestione indiretta e diretta del rischio sanitario, la cosiddetta auto ritenzione, un delicato equilibrio tra autonomia operativa e responsabilità giuridica. Si valuteranno quindi gli impatti organizzativi, tra sicurezza delle cure e compliance, con un’analisi integrata tra Legge Gelli – Bianco e Modello 231.

I lavori proseguiranno con un focus sul rapporto tra strumenti e modelli operativi, raccontando l’esperienza del Servizio Sanitario della Regione del Veneto tra passato e futuro. Si discuterà di subentro dell’assicurazione, di protocolli operativi con la governance dell’azienda sanitaria per poi passare alla gestione del rischio sanitario nelle strutture private con un riferimento all’evoluzione della normativa e della giurisprudenza in materia. Si esaminerà la centralità del medico legale, tra innovazione culturale e tecnologia e la riservazione dei sinistri, una leva strategica per il controllo e la mitigazione del rischio.

L’evento si concluderà con un’analisi della gestione dei fondi e del controllo sostenibile, con particolare riferimento alla gestione integrata delle attività e passività in ambito sanitario, alle implicazioni pratiche, alle opportunità del fondo rischi e del fondo riserva sinistri, con focus sulla verifica di congruità, sulla certificazione dei fondi e sul ruolo del Revisore Legale

L’evento avrà luogo il 3 dicembre dalle 9,00 alle 13,30 sia in presenza a Milano presso la Rotonda del Pellegrini, in Via delle Ore n. 3, che in videoconferenza.

