CBA e Ranieri Guaccero per il nuovo studentato di Modena del Fondo Pitagora di Finint Investments gestito da Campus X

Il Fondo Pitagora, gestito da Finint Investments, società di gestione del risparmio facente parte del Gruppo Banca Finint, ha acquistato lo studentato con 366 posti letto di diversa tipologia, e 30 camere per soggiorni brevi, realizzato a Modena dalla società Supernova, e lo ha contestualmente locato al gestore Campus X che, con questa residenza, conta ora 13 strutture in Italia.

Nella finalizzazione dell’operazione, Finint Investments, con un team composto da Sara Paganin, Marco Mira, Alice Balasso e Raffaele Villano, è stata assistita per gli aspetti regolamentari, legali e fiscali da CBA Studio Legale e Tributario, con un team composto da Francesco Assegnati, Giuseppe Serranò, Andrea Motta, Leonardo Casaleno, Nica Barcellona e Federica Uggeri.

Campus X, con un team composto dall’amministratore delegato Samuele Annibali, dal CFO Claudio Vighetto, dal General Counsel Alice Bonazzi e dal Development Manager Alessandro Vano, è stato, invece, assistito dagli avvocati Massimo Ranieri e Alessandro Avola dello Studio Ranieri Guaccero di Roma. Supernova, con un team composto, tra gli altri, dall’amministratore delegato Riccardo Ricci, è stato, infine, assistito dal legal in-house Marco Rossetti. Gli aspetti notarili sono stati seguiti dallo Studio Zingaropoli di Milano.