Lian Group completa l’acquisizione di Nuova Mavit S.r.l.: gli studi coinvolti

Andrea Ciotti, Donato Romano, Vito Quaglietta

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Lian Group, investment firm specializzata in operazioni di private equity & venture building, che ha completato l’acquisizione di Nuova Mavit S.r.l., società che gestisce due centri di medicina estetica in Toscana.

L’acquisizione fa parte del progetto Vitaura, lanciato da Lian Group per il consolidamento nel settore della medicina estetica, chirurgia e longevità.

GOP ha assistito l’acquirente Lian Group con un team guidato dal partner Donato Romano (nella foto al centro), composto dagli associates Vito Quaglietta (nella foto a destra), Carlotta Viscogliosi e Vittorio Del Vecchio.

Lato in-house, gli aspetti legali sono stati seguiti dall’avvocato Andrea Ciotti (nella foto a sinistra). Per gli aspetti finance, l’operazione è stata gestita da un team interno composto da Matteo Cardarelli (managing director – responsabile investimenti Italia), Michele Di Minno (director) e Jacopo Spoto (associate).

Lo studio legale MEV Legal ha assistito i venditori con la socia fondatrice Francesca Vezzani.