Gli studi nell’operazione di finanziamento a favore di Almac

Franco Gialloreti, Alessandro Fosco Fagotto, Guido Prati e Francesca Baldi

Simmons & Simmons ha assistito Wise Equity SGR S.p.A. e la società in portafoglio Almac S.p.A. nell’ambito di un’operazione di finanziamento finalizzata, tra le altre cose, a supportare l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Easy Lift S.r.l..

L’operazione, che rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita e consolidamento del gruppo, ha visto il coinvolgimento di un pool di finanziatori composto da Banco BPM S.p.A. in qualità di Banca Agente e BPER Banca S.p.A. tramite la Direzione Corporate & Investment Banking, assistiti dallo Studio legale Dentons, mentre Easy Lift è stata assistita da Baldi Finance e da Baldi & Partners.

Il team di Simmons & Simmons era composto dal partner Franco Gialloreti, dal counsel Tommaso Zanirato, dal supervising associate Giorgio Peli e dall’associate Veronica Ciardo.

Dentons ha assistito gli istituti finanziatori con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto, head del dipartimento di Banking and Finance in Italia e in Europa, dall’associate Andrea Scarfone e dalla trainee Giulia Brevi.

Baldi Finance ha assistito i venditori con il team degli advisor composto dal partner Guido Prati, da Francesco Mainini e Francesco Ferrari e con il team legale di Baldi & Partners composto dalla partner Francesca Baldi, da Simone Zobbi e da Elettra Prati.