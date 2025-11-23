Litigation funding in Italia scelto solo per class action e arbitrati

Prende piede ma al rallentatore il litigation funding nel nostro Paese. Il finanziamento delle spese di lite da parte di terzi è sempre più conosciuto e c’è un’attenzione crescente da parte degli avvocati italiani che ne riconoscono le applicazioni pratiche, tuttavia la sua affermazione come industry deve ancora decollare.

La diffusione del litigation funding richiede, infatti, tempi lunghi sia per le particolarità dello strumento, sia perché i casi da finanziare sono spesso molto complessi...