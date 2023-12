Fattore ESG - Innovazione sostenibile e nuove responsabilità in tema di società, rispetto dei diritti umani, governance e ambiente

• La corporate compliance integrata quale disruptive innovation nell’ambito della duplice transizione digitale e green

Il complesso tema della sostenibilità impone alle imprese la gestione dei rischi di compliance in un’ottica interdisciplinare o integrata

di Marco Letizi, Norme&Tributi Plus Diritto - 2 Novembre 2023

• ESG: negli Statuti delle società debuttano le clausole di sostenibilità

Il Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie ha pubblicato gli Orientamenti societari 2023 con riguardo ai fattori Esg (Environmental, Social, Governance)

di Milena Prisco, Norme&Tributi Plus Diritto - 25 Ottobre 2023

• Il nuovo pacchetto di misure della Commissione UE in materia di finanza sostenibile

Normativa ESG, il 13 giugno, la Commissione Ue, ha presentato a Strasburgo un pacchetto di misure comprendenti alcuni Regolamenti delegati in materia di finanza sostenibile

di Pietro Massimo Marangio, Norme&Tributi Plus Diritto - 31 Luglio 2023

• Retail Investment Strategy, più tutela nel medio-lungo periodo dei risparmiatori europei

La Direttiva Omnibus emenderà trasversalmente la MiFID II, la Direttiva UCITS V, la Direttiva AIFM, il Regolamento PRIIPs, la IDD e Solvency II

di Pietro Massimo Marangio, Norme&Tributi Plus Diritto - 22 Giugno 2023

• Il tagliando dei Regulatory Technical Standards SFDR

Lo scorso 12 aprile il Comitato congiunto delle tre Autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA) ha avviato una fase di pubblica consultazione con il mercato, che resterà aperta fino al 4 luglio, pubblicando il joint consultation paper dal titolo "Review of SFDR Delegated Regulation regarding PAI and financial product disclosures"

di Pietro Massimo Marangio, Norme&Tributi Plus Diritto - 15 Maggio 2023

• Sostenibilità e tassazione, verso una completa rappresentazione della contribuzione fiscale

La Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 sulla Rendicontazione Societaria di Sostenibilità (CSRD), dovrebbe essere l'occasione per una sana standardizzazione anche in campo di reporting della fiscalità

di Fabrizio Acerbis e Antonio Borrelli, Norme&Tributi Plus Diritto - 11 Maggio 2023

• Come cambia la professione forense, la figura del legale ESG

Chi è il legale ESG? Solido background di diritto amministrativo e civile, con focus sui temi HSE (ambiente, salute, sicurezza, diritti umani), ma anche esperto di governance societaria e con un afflato di diritto penale/231.

di Emanuela Gallo e Francesca Sutti, Norme&Tributi Plus Diritto - 3 Maggio 2023

• Direttiva CSDD, tutela dei diritti umani e ambiente nella supply chain internazionale

La proposta di Direttiva CSDD si inserisce nell'articolato quadro delle recenti disposizioni euro-unitarie che definiscono il framework regolamentare indirizzandosi sia ai c.d. "partecipanti ai mercati finanziari" e ai consulenti finanziari

di Eric Mayer e Jens-Uwe Rügenhagen, Norme&Tributi Plus Diritto - 2 Maggio 2023

• Corporate Sustainability Due Diligence Directive, con il varo delle proposte si compone il mosaico del Green Deal europeo

La proposta di Direttiva CSDD si inserisce nell'articolato quadro delle recenti disposizioni euro-unitarie che definiscono il framework regolamentare indirizzandosi sia ai c.d. "partecipanti ai mercati finanziari" e ai consulenti finanziari

di Pietro Massimo Marangio, Norme&Tributi Plus Diritto - 20 Aprile 2023

• Internal investigation, l'evoluzione normativa traina sviluppo e diffusione dello strumento

Le indagini interne aziendali appaiono sempre più il pivot fondamentale degli strumenti di gestione al fine di dar concreta attuazione all'obbligo dei CdA di articolare adeguati assetti organizzativi, anche in vista della prevenzione della crisi

di Andrea Fedi e Niccolò Bertolini Clerici, Norme&Tributi Plus Diritto - 18 Aprile 2023

• La Proprietà industriale si fa "Green"

L'investimento non si limita alle sole privative brevettuali coinvolgendo anche i marchi di impresa e la sfera della creatività per costruire una brand identity sempre più focalizzata su questi valori

di Massimiliano Patrini, Norme&Tributi Plus Diritto - 30 marzo 2023

• Direttiva CSR e normativa comunitaria ESG, si amplia la responsabilità delle imprese in tema di economia sostenibile

La proposta di Direttiva CSDD si inserisce nell'articolato quadro delle recenti disposizioni euro-unitarie che definiscono il framework regolamentare indirizzandosi sia ai c.d. "partecipanti ai mercati finanziari" e ai consulenti finanziari

di Francesca Ricci, Tiziana Fiorella, Emanuela Burgio , Norme&Tributi Plus Diritto - 7 Marzo 2023 2023