Direttiva CSDD, tutela dei diritti umani e ambiente nella supply chain internazionale di Eric Mayer e Jens-Uwe Rügenhagen*

Per combattere gli effetti nocivi del cambiamento climatico, la Direttiva CSDD richiede alle aziende di riflettere l'obiettivo di un riscaldamento globale massimo di 1,5 gradi previsto dall'Accordo sul Clima di Parigi nei loro modelli di business e nelle loro strategie aziendali

Il 23 febbraio 2022, la Commissione dell'Unione Europea ha presentato la bozza di direttiva sui nuovi obblighi delle imprese in materia di rispetto dei diritti umani e protezione dell'ambiente. La Corporate Substainaibility Due Diligence Directive (Direttiva CSDD) va analizzata tenendo in considerazione che numerose sono le leggi nazionali sulla supply chain già in vigore in vari Paesi, quali la California, il Regno Unito, la Francia, i Paesi Bassi, la Norvegia o, più recentemente, la Germania.

