Corte Ue: designazione “paese sicuro” passa per il controllo del giudice, immediata la risposta di Palazzo Chigi Secondo la Corte di giustizia uno Stato membro non può includere un paese nell’elenco dei paesi di origine sicuri se questo non offre una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione. Per Palazzo Chigi la sentenza rivendica spazi che non le competono, a fronte di responsabilità che sono politiche