Neurolegal: le sfide emergenti su responsabilità, privacy mentale e neurodiritti

L’attuale quadro normativo sulla responsabilità di prodotto è assolutamente impreparato a cogliere le sfide uniche e senza precedenti associate alle neurotecnologie. In questo articolo Harry Lambert esplora le tre aree chiave in cui i limiti del CPA 1987 (Consumer Protection Act) diventano evidenti

di Fabrizio Ventimiglia, Nicoletta Prandi e Harry Lambert, Norme&Tributi Plus Diritto, 21 Marzo 2025

Dal 2021 la Costituzione cilena stabilisce che lo sviluppo scientifico e tecnologico deve essere realizzato nel pieno rispetto dell’integrità fisica e mentale dei cittadini. Il Cile è anche il primo Paese al mondo dove si è celebrato un processo per furto di dati cerebrali, ma nel resto del mondo a che punto siamo? Di seguito una breve panoramica della legislazione internazionale

di Fabrizio Ventimiglia, Nicoletta Prandi e Harry Lambert, Norme&Tributi Plus Diritto, 4 Marzo 2025

La privacy mentale, attraverso la raccolta dei neurodati, sta affrontando importanti sfide regolatorie: in questo articolo Harry Lambert analizza in che misura il GDPR è attrezzato per la missione e identifica alcuni fattori di potenziale vulnerabilità, come il tradizionale modello del consenso informato

di Fabrizio Ventimiglia, Nicoletta Prandi e Harry Lambert, Norme&Tributi Plus Diritto, 6 Febbraio 2025

Proprio come l’IA, l’industria neurotech avrà un impatto su moltissimi ambiti del diritto. Ma, prima di tutto, lo avrà su cosa significhi essere un bravo avvocato e un essere umano «intelligente» in un’epoca in cui l’intelligenza è gratuita

di Fabrizio Ventimiglia, Nicoletta Prandi e Harry Lambert, Norme&Tributi Plus Diritto, 15 Gennaio 2025

L’affermazione delle nuove tecnologie ha dimostrato che c’è bisogno di una innovativa e aggiornata generazione di diritti per affrontare sfide inedite: in sostanza, abbiamo bisogno di ciò che alcuni chiamano «neurodiritti». Una riflessione sulla tutela del diritto alla privacy “cognitiva

di Fabrizio Ventimiglia, Nicoletta Prandi e Harry Lambert, Norme&Tributi Plus Diritto, 15 Gennaio 2025