Professione e Mercato

PwC TLS: Giovanni Falconieri nominato Custode e Amministratore Giudiziario di società operanti nel settore dei servizi di vigilanza

Giovanni Falconieri, Of Counsel di PwC TLS, è stato nominato Custode e Amministratore Giudiziario delle partecipazioni societarie di CLS S.p.A., Regulus Board S.r.l. e Nemaja S.r.l., in esecuzione del decreto di sequestro preventivo d’urgenza convalidato dal Tribunale di Milano – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari.

 

Giovanni Falconieri

Giovanni Falconieri, Of Counsel di PwC TLS, è stato nominato Custode e Amministratore Giudiziario delle partecipazioni societarie di CLS S.p.A., Regulus Board S.r.l. e Nemaja S.r.l., in esecuzione del decreto di sequestro preventivo d’urgenza convalidato dal Tribunale di Milano – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari.

Le società interessate operano nel settore dei servizi di vigilanza e impiegano complessivamente circa 500 dipendenti, rappresentando un attore di rilievo in un comparto strategico per la sicurezza.

Tra i principali committenti figurano realtà di prestigio nazionale quali università, ospedali e note case di moda.

Con questa nomina, PwC TLS conferma il proprio impegno nel fornire supporto qualificato in ambito di procedure giudiziarie e gestione di situazioni complesse, garantendo continuità operativa e tutela degli interessi coinvolti.

Se questo articolo è stato di tuo interesse ma non sei ancora abbonato a NT+ Diritto approfittane subito,prova 1 mese da € 4,90!Scopri di più
Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Gli ultimi contenuti di Professione e Mercato