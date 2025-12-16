PwC TLS: Giovanni Falconieri nominato Custode e Amministratore Giudiziario di società operanti nel settore dei servizi di vigilanza Giovanni Falconieri, Of Counsel di PwC TLS, è stato nominato Custode e Amministratore Giudiziario delle partecipazioni societarie di CLS S.p.A., Regulus Board S.r.l. e Nemaja S.r.l., in esecuzione del decreto di sequestro preventivo d’urgenza convalidato dal Tribunale di Milano – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari.







