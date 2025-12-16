PwC TLS: Giovanni Falconieri nominato Custode e Amministratore Giudiziario di società operanti nel settore dei servizi di vigilanza
Giovanni Falconieri, Of Counsel di PwC TLS, è stato nominato Custode e Amministratore Giudiziario delle partecipazioni societarie di CLS S.p.A., Regulus Board S.r.l. e Nemaja S.r.l., in esecuzione del decreto di sequestro preventivo d’urgenza convalidato dal Tribunale di Milano – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari.
Le società interessate operano nel settore dei servizi di vigilanza e impiegano complessivamente circa 500 dipendenti, rappresentando un attore di rilievo in un comparto strategico per la sicurezza.
Tra i principali committenti figurano realtà di prestigio nazionale quali università, ospedali e note case di moda.
Con questa nomina, PwC TLS conferma il proprio impegno nel fornire supporto qualificato in ambito di procedure giudiziarie e gestione di situazioni complesse, garantendo continuità operativa e tutela degli interessi coinvolti.