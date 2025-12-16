Belluzzo International Partners inaugura un ufficio nell’Hub for Made in Italy di Italiacamp in Abu Dhabi, rafforzando il ponte tra Italia ed Emirati Arabi Uniti

Giovanni Falconieri

Belluzzo International Partners annuncia ufficialmente l’apertura di un ufficio all’interno dell’Hub for Made in Italy di Italiacamp in Abu Dhabi, segnando un passo strategico nel rafforzamento delle relazioni economiche e professionali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti.

La nuova sede nasce con l’obiettivo di supportare investitori, imprenditori e famiglie italiane interessate a cogliere le opportunità offerte dal mercato emiratino e, al contempo, di assistere investitori e gruppi degli Emirati Arabi Uniti nello sviluppo di progetti e investimenti in Italia e in Europa, attraverso un approccio integrato e multidisciplinare.

Nel corso dell’evento inaugurale, S.E. l’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, ha aperto i lavori sottolineando il valore strategico dell’Hub for Made in Italy di Italiacamp quale piattaforma di dialogo e cooperazione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti.

“Le relazioni bilaterali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti stanno crescendo in modo esponenziale. Le esportazioni italiane verso gli Emirati Arabi Uniti sono raddoppiate in pochi anni e questo crea un terreno fertile per gli studi legali che operano qui, perché l’Italia sarà assistita, accompagnata e sostenuta. E lo sarà anche negli investimenti di operatori emiratini verso l’Italia che continuano a crescere”, ha sostenuto l’Ambasciatore.

«L’apertura all’Hub for Made in Italy di Italiacamp in Abu Dhabi rappresenta per noi molto più di una nuova sede: è un punto di connessione tra due Paesi che condividono una forte vocazione imprenditoriale e una visione orientata al futuro», ha commentato Alessandro Belluzzo, Founding Partner di Belluzzo International Partners. «Vogliamo creare valore favorendo flussi di investimento bilaterali, relazioni di lungo periodo e partnership solide tra Italia ed Emirati Arabi Uniti».

Per Leo Cisotta, General Manager Italiacamp EMEA, «L’Hub for Made in Italy di Abu Dhabi si conferma un luogo privilegiato di dialogo e collaborazione economica, istituzionale e culturale, nel quale Belluzzo International Partners si inserisce con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di opportunità concrete per investitori e imprese che operano tra Italia ed Emirati Arabi Uniti».

Belluzzo International Partners offrirà servizi di consulenza integrata in ambito fiscale, legale, societario e di advisory strategica, accompagnando i clienti nelle operazioni cross-border, nella pianificazione degli investimenti e nei percorsi di crescita internazionale. La presenza ad Abu Dhabi consolida ulteriormente il ruolo del Gruppo come partner di riferimento per iniziative tra le due giurisdizioni.