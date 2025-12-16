PwC TLS con WAMGROUP nell’accesso al Credito d’Imposta Transizione 5.0 PwC TLS ha assistito WAM Industriale S.p.A. e RONCUZZI S.r.L, società di WAMGROUP attive nello sviluppo e nella produzione di apparecchiature e componenti per impianti di movimentazione e trattamento di materiali alla rinfusa, nell’ammissione al Credito d’Imposta Transizione 5.0.







