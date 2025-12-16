PwC TLS con WAMGROUP nell’accesso al Credito d’Imposta Transizione 5.0
PwC TLS ha assistito WAM Industriale S.p.A. e RONCUZZI S.r.L, società di WAMGROUP attive nello sviluppo e nella produzione di apparecchiature e componenti per impianti di movimentazione e trattamento di materiali alla rinfusa, nell’ammissione al Credito d’Imposta Transizione 5.0.
PwC TLS ha curato l’attività con un team composto da Alessandra Cavina, Claudia Zedda, Filippo Zucchinelli, Lorenzo Fiorillo, Marco Ziosi, Matteo Costantino, Giulio Martirano, Giulia Mietti e Vincenzo Pio Giammetta.
Per WAM Industriale S.p.A. hanno collaborato Enrico Storchi, Valentina Rinoldi, Simone Bulgarelli, Luca Golinelli, Marco Vaccari, Cau Caterina, Lucio Pullega, Bisi Elena.
