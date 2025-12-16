Mi.To Real Estate completa il quinto deal: acquisito un portafoglio di asset immobiliari di oltre 15.000 mq a Milano e in Lombardia. Gli Studi legali coinvolti.

Meglio, Espositi

K&L Gates con un team multidisciplinare ha assistito il Fondo Mi.To Real Estate, iniziativa di Green Arrow Capital e Crea.Re Advisory dedicata al mercato Real Estate residenziale mid-size nelle città di Milano e Torino, nell’acquisizione di un portafoglio di asset immobiliari - a uso residenziale, direzionale e commerciale - situati principalmente a Milano, per un totale di oltre 15.000 mq. Tra gli asset più strategici vi è un immobile storico cielo-terra sito a Milano, in via Vincenzo Foppa 4.

Il team di K&L Gates è stato coordinato da Arturo Meglio (in foto a sinistra), partner corporate/M&A, e composto da Elisa Tambè, senior associate e Giulia di Bartolo, trainee, per gli aspetti Real Estate, Chiara Anceschi, partner e Sofia Stefani, associate, per i profili relativi alla negoziazione del contratto di finanziamento e dal partner Vittorio Salvadori di Wiesenhoff per gli aspetti fiscali.

Legance ha assistito un pool di Banche, capofilato da BPER Corporate & Investment Banking, nella redazione e negoziazione del contratto di finanziamento e della relativa documentazione con un team composto dal partner Emanuele Espositi (in foto a destra), dalla counsel Francesca Tirrito, dal managing associate Edoardo Romani e dall’associate Federica Caracci. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Luigi Quaratino e dall’associate Melania Giorgio. L’attività di due diligence legale è stata condotta dalla senior counsel Alessandra Palatini e dall’associate Flavia Maria Veroux.

