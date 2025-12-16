Wide Group acquisisce Ariostea Broker. BonelliErede, RLS e Magagnoli & Associati gli advisor

Giulia Bianchi Frangipane, Federico Lolli, Luca Borella

Wide Group, società italiana di brokeraggio assicurativo, ha annunciato l’acquisizione di Ariostea Broker Srl, realtà assicurativa con sede a Ferrara con particolare specializzazione nella copertura assicurativa di imprese, enti pubblici e del settore dell’agricoltura.

L’operazione si inserisce nella strategia di crescita continua di Wide Group, volta ad acquisire realtà storiche e altamente specializzate, per offrire un portafoglio di soluzioni su misura dedicate alla propria clientela.

BonelliErede ha assistito Wide Group con un team guidato dalla partner Giulia Bianchi Frangipane e composto dagli associate Luca Benasso e Sara Bernasconi.

I soci di Ariostea Broker sono stati assistiti dallo studio legale RLS con il socio Federico Lolli e l’associate Rossella Paduanelli, mentre gli aspetti finanziari e fiscali sono stati seguiti dal Dottor Luca Borella dello studio Magagnoli & Associati.