Pirola Pennuto Zei & Associati nell’acquisizione del 100% di Tea Sistemi S.P.A. da parte del Gruppo Parlym

Di Terlizzi - De Luca

Il gruppo Parlym, leader francese nella progettazione, costruzione e gestione di grandi infrastrutture nei settori del nucleare, oil & gas e delle energie rinnovabili, con forte presenza nell’intero continente africano, ha acquisito attraverso la controllata italiana Proeco S.r.l. il 100% di Tea Sistemi S.p.A., società italiana di servizi di Health, Safety & Environment e Risk Services, leader nella realizzazione di progetti ad elevato contenuto tecnologico nei settori petrolchimico ed energetico.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Parlym e Proeco, per gli aspetti legali e fiscali dell’operazione, nonché per tutti gli aspetti di carattere regolatorio relativi alla notifica dell’operazione alle competenti autorità ai sensi della normativa Golden Power concernente i poteri speciali esercitabili dal Governo in determinati settori di rilevanza strategica, con un team guidato dall’Equity Partner Massimo Di Terlizzi, coadiuvato dall’Associate Partner Fabrizio De Luca e composto dal Senior Associate Umberto Musso nonché, per i profili fiscali, dall’Associate Partner Daria Ferrario.

MV Legal Tax Advisory ha fornito assistenza legale e fiscale ai soci venditori con un team guidato dal name Partner Luigi Murciano.