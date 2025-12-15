A&O Shearman, Studio Scozzi e LEAD Studio Legale nell’investimento di Dedagroup in Istella

Maurizio Scozzi, Greta Dell’Anna, Giuseppe Carteni, Marcello Moreo

Dedagroup, gruppo tecnologico di riferimento in Italia che opera a livello internazionale accelerando il business e la digitalizzazione di oltre 4.000 clienti, ha annunciato l’ingresso nel capitale di Istella, società specializzata nell’analisi di dati e nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale generativa. Dedagroup è stata assistita nell’operazione da A&O Shearman e da Studio Scozzi in qualità, rispettivamente, di advisor legale e di advisor fiscale e finanziario. LEAD Studio Legale ha assistito Istella nella negoziazione dell’operazione.

Con l’acquisizione di una quota iniziale del 39% del capitale e un’opzione a salire, l’operazione si inserisce nella strategia di Dedagroup di presidio delle più avanzate soluzioni di intelligenza artificiale per sostenerne l’adozione da parte del mercato e accompagnare le aziende clienti (istituzioni finanziarie, aziende e PA) a evolvere verso un modello di AI-driven company. Una strategia che Dedagroup implementa con costanti investimenti (solo nell’ultimo anno oltre €50 milioni) e attraverso il lavoro della controllata Deda Ai che, con una squadra di oltre 200 professionisti, è il centro di competenza sull’AI del Gruppo per accelerare l’adozione di queste tecnologie in modo responsabile, scalabile e integrato, oltre che attraverso il costante scouting di soluzioni per garantire sovranità del dato, trasparenza degli algoritmi e pieno controllo dei processi. È in questo approccio che si inserisce l’ingresso nel capitale di Istella.

Nata dalla visione dei fondatori Renato Soru e Domenico Dato - che mantengono rispettivamente il 45,4% e il 14,7% del capitale della società - Istella ha costruito negli anni un patrimonio tecnologico unico nel panorama europeo, fondato su un’infrastruttura proprietaria dedicata alla raccolta e all’analisi massiva dei dati. Nel tempo, il sistema ha indicizzato oltre 6 miliardi di pagine web — circa la metà in lingua italiana — più di 4 miliardi di interazioni social e centinaia di milioni di contenuti multimediali, generando una imponente knowledge graph, una “mappa” che collega tra loro milioni di informazioni e permette all’AI non solo di comprenderle, ma anche di utilizzarle con maggiore precisione.

A&O Shearman ha assistito Dedagroup per gli aspetti legali con un team guidato dal partner Emanuele Trucco, coadiuvato dalla senior associate Greta Dell’Anna, dall’associate Mara Cagnana e dal trainee Duccio Cangioli. Nell’operazione sono intervenuti il partner Livio Bossotto e l’associate Paolo Astarita per gli aspetti di diritto del lavoro, la senior associate Margherita Banfi per gli aspetti di proprietà intellettuale e l’associate Arianna Fletcher per i profili antitrust.

Lo Studio Scozzi, con un team composto dal name partner Maurizio Scozzi e dai director Daniel Frizzera e Caterina De Faveri, ha agito come advisor per Dedagroup, curando la negoziazione contrattuale e le due diligence fiscale e finanziaria.

LEAD Studio Legale ha assistito Istella nella negoziazione dell’operazione con un team composto dal partner Giuseppe Carteni e dal junior partner Marcello Moreo, curando la definizione della documentazione contrattuale e tutte le fasi della trattativa.