BonelliErede nel finanziamento a Cogesi S.c. a r.l. da un pool di banche finanziatrici aventi come banca agente BCC Banca Iccrea

BonelliErede ha affiancato un pool di banche finanziatrici composto da BCC Banca Iccrea (anche in qualità di banca agente), Banca Alpi Marittime, Banca d’Alba, Banca Cambiano 1884 S.p.A., UniCredit S.p.A. e ViViBanca S.p.A., nella sottoscrizione di un contratto di finanziamento a medio-lungo termine messo a disposizione di Cogesi S.c. a r.l., società consortile e affidataria secondo il modello in house providing della gestione unica del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Cuneese”.

Mediante tale operazione di finanziamento, le banche finanziatrici hanno messo a disposizione di Cogesi le risorse finanziarie necessarie (unitamente a quelle messe a disposizione da parte di talune consorziate della stessa Cogesi) per far fronte al pagamento della propria quota di valore di indennizzo da corrispondere al gestore uscente, operatore privato, della parte del territorio dell’ATO4 Cuneese, corrispondente all’area di Alba, Bra, Langa e Roero.

BonelliErede ha assistito il pool di banche finanziatrici nella predisposizione e negoziazione dei documenti finanziari, con un team guidato e coordinato dal partner Giorgio Frasca, coadiuvato dalla senior associate Lucia Vittoria Lonoce e da Andrea Ilacqua e Marco Iannone, per gli aspetti relativi alla due diligence legale e al finanziamento.

lgpa | avvocati, con il prof. Luca Geninatti Satè ha assistito Cogesi, mentre l’Avv. Fabio Antonio Siena di Studio Legale Siena e Fivers, con un team composto dal managing partner Alfredo Craca, dal partner Antonio Papi Rossi e dai senior associate Nicola Ferrante e Gioia Stendardo, hanno assistito le società consorziate di Cogesi (ACDA S.p.A., ALAC S.p.A., Alpi Acque S.p.A., ALSE S.p.A., CALSO S.p.A., Mondo Acqua S.p.A., Infernotto Acqua S.r.l. e SISI S.r.l.) nella negoziazione degli accordi di coinvestimento e dei patti parasociali, nel processo di revisione della governance societaria, nonché nella negoziazione della documentazione finanziaria ai fini dell’attuazione della futura operazione di subentro nella gestione del servizio idrico integrato.

Il Notaio Gaspare Panté di Milano è stato coinvolto nelle attività notarili relative alla rilevante documentazione finanziaria.