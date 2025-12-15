Studio Rock rafforza il dipartimento di Corporate Governance e Compliance con l’arrivo di Flavia Daunia Minutillo in qualità di Salary partner

Fedele Gubitosi, Flaia Minutillo

Studio Rock, firm specializzata nell’ambito della consulenza fiscale e societaria, annuncia l’ingresso di Flavia Daunia Minutillo, in qualità di Salary Partner, Responsabile del Dipartimento di corporate governance e compliance.

Minutillo, dottore commercialista esperta di corporate governance, revisore legale e di sostenibilità, ha maturato una consolidata esperienza professionale in ambito Corporate Tax e Individuals Tax presso primari studi professionali, ricoprendo numerosi e prestigiosi incarichi societari.

In particolare, nel corso della sua carriera, Minutillo ha ricoperto il ruolo di Sindaco effettivo e di Presidente del Collegio sindacale di numerose società quotate, banche, assicurazioni, SIM e SGR, società di cartolarizzazione, nonché di società immobiliari, industriali, farmaceutiche, di servizi, commerciali e finanziarie oltre a quello di Consigliere e Liquidatore.

Attualmente riveste, tra le altre, la carica di Presidente del Collegio sindacale di Generali Italia S.p.A., di AcomeA SGR, di Wealthness SIM, di Rizzoli Education S.p.A., ed è inoltre membro di primari Organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, tra i quali quello della quotata Ansaldo Energia S.p.A. e quello di SOSTENEO SGR.

“L’ingresso di Flavia rappresenta un passo significativo, che ci permetterà di consolidare la nostra posizione nel settore della consulenza fiscale e societaria, soprattutto in relazione alla gestione e al controllo societario”, ha dichiarato Fedele Gubitosi, Managing Partner di Studio Rock. “La sua vasta esperienza in realtà nazionali e internazionali in posizioni di rilievo, unita alla sua visione strategica, sarà determinante per contribuire a sostenere e a consolidare la crescita e la leadership dello Studio in un momento di forte transizione, in cui l’utilizzo delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale impatta significativamente anche ambiti della nostra professione un tempo molto tradizionali”.