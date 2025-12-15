Professione e Mercato

Parità di Genere: Simmons & Simmons guida Sephora Italia nel percorso di certificazione

Simmons & Simmons, con il partner Davide Sportelli e la of counsel Emanuela Boca (in foto), insieme a Good Impact SB, ha affiancato con successo Sephora Italia in tutte le fasi del percorso per il conseguimento della Certificazione per la Parità di Genere, prevista dalla normativa italiana.

Simmons & Simmons è stato tra i primi studi legali internazionali ad ottenere la Certificazione per la Parità di Genere nel 2024, confermando il proprio ruolo pionieristico nell’ambito delle politiche di Diversity, Equity & Inclusion. Questo traguardo, di grande rilevanza per il mercato italiano, ha permesso a Simmons & Simmons di mettere a disposizione dei propri clienti un know-how unico e consolidato, garantendo un supporto strategico e operativo di altissimo livello.

“Crediamo profondamente nell’importanza di questi temi e, dopo aver seguito in prima persona il percorso di certificazione per il nostro Studio, è stato un vero onore accompagnare una grande realtà come Sephora Italia, azienda che da sempre riflette i nostri stessi principi di inclusione e valorizzazione delle persone”, ha dichiarato l’Avv. Emanuela Boca.

Il riconoscimento ottenuto da Sephora Italia, con un punteggio del 90%, attesta l’impegno concreto dell’azienda verso politiche e pratiche inclusive, confermando l’importanza di un approccio integrato tra consulenti legali e partner specializzati per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e inclusione richiesti dalla normativa italiana.

