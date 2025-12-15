IPG Law Firm assiste Alma Farmacie nell’acquisizione della Farmacia Cinque Terre di Monterosso

Ludovico Viganotti, Cristiano Lenti, Eugenia Gargale, Roberto Munk, Carla Alagna, Stefano Martis

IPG Law Firm - con un team coordinato dal Partner Ludovico Viganotti e coadiuvato dall’Associate Carla Alagna per gli aspetti legali, dal Senior Partner Cristiano Lenti, dal Partner Roberto Munk e dal Senior Associate Gianfranco Beltrame per gli aspetti fiscali, nonché dalla Partner Eugenia Gargale e dall’Associate Stefano Martis per i profili giuslavoristici, ha recentemente assistito Alma Farmacie nell’acquisizione della Farmacia Cinque Terre di Monterosso.

I professionisti di Mak Consulting - nelle persone di Lorenzo Smerieri, Arturo Saggese, Andrea Bulla e Matteo Tomaselli - hanno assistito la parte cedente per gli aspetti tax & financial, mentre i profili legali e giuslavoristici sono stati curati dall’avv. Elisa Bertogli e dallo Studio Lavaggi.

L’operazione segna un passo strategico per il gruppo Alma Farmacie con l’ingresso in Liguria, un mercato ad altissimo potenziale.