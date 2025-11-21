Dopo il superbonus: contenziosi e controlli

Confedilizia Piemonte e Valle d’Aosta presenta il webinar dal titolo

“DOPO IL SUPERBONUS: I CONTENZIOSI ED I CONTROLLI”.

Consulta il programma

Il webinar verterà su ciò che sta succedendo dopo la fine dell’agevolazione straordinaria del superbonus, sui contenziosi avviati dopo la conclusione del provvedimento e sui controlli che sono stati attivati sulle opere effettuate.

Si discuterà dei contenziosi da superbonus tra committenti, condomìni, amministratori condominiali, general contractor, professionisti tecnici e fiscali, con particolare riferimento alle sentenze in materia. Si considereranno le responsabilità dei condòmini, degli amministratori condominiali, dei professionisti e delle imprese, esaminando lo stato della giurisprudenza. Si farà un focus sul rapporto tra superbonus e crediti d’imposta e sulle prime contestazioni dell’agenzia delle entrate. Il webinar concluderà sul visto di conformità nel superbonus e nei derivati, sul ruolo, limiti e responsabilità del professionista.

Il webinar avrà luogo il prossimo 2 dicembre 2025 dalle 10,30 alle 12,30. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il FORM DI REGISTRAZIONE

La partecipazione è gratuita e l’evento è in fase di accreditamento da parte dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti, del Collegio Geometri di Torino, dell’Ordine Avvocati di Asti e di Cuneo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua.

Per maggiori informazioni scrivere a confedilizia.piemonte@gmail.com

Media Partner Il Sole 24 ORE

