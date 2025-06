Responsabilità e risarcimento, profili sostanziali e processuali

Avrò luogo il prossimo 25 giugno 2025, alle ore 18, la prima edizione del BLB Forum, un nuovo spazio di confronto aperto e multidisciplinare promosso da BLB Studio Legale, dedicato ai grandi temi del diritto contemporaneo.

L’edizione dal titolo “Come evolve la responsabilità nel diritto del nostro tempo” rappresenta una importante occasione per riflettere insieme su innovazione, sostenibilità e responsabilità – civile e penale – con esperti, imprese e istituzioni. Diretta streaming su https://videobacklight.com/

Durante l’evento verrà anche presentata la nuova edizione del manuale “Responsabilità e Risarcimento”, realizzata da BLB Studio Legale in collaborazione con Il Sole 24 Ore.

Giunto alla quinta edizione il Manuale Responsabilità e Risarcimento, da ultimo aggiornata al mese di maggio 2025, si propone di rappresentare uno strumento pratico di ausilio per il moderno operatore del diritto, dalla portata innovativa e multidisciplinare, in materia di ‘’responsabilità e risarcimento’’, la più antica e trasversale delle tematiche.

Lontano dalla tradizionale trattazione manualistica, il volume affronta con taglio operativo le problematiche di ordine tecnico che il professionista è chiamato quotidianamente ad affrontare e risolvere, rispetto alle quali l’austera impostazione codicistica potrebbe fornire risposte non del tutto appaganti, risposte che, d’altro canto, sarebbero di meno immediato rinvenimento tra le pagine di un testo dalla vocazione meramente accademica, intessute di spunti teorico-didattici.

Ciascun argomento, trattato con dovizia di riferimenti normativi e giurisprudenziali, è corredato da un nutrito apparato di note e da una bibliografia essenziale utile al lettore che voglia approfondire temi di suo interesse. Sensibile a ogni cambiamento della realtà sociale e culturale, il tema della responsabilità civile viene affrontato anche alla luce della normativa, oggetto di incessante proliferazione, in materia di Superbonus 110% (v. da ultimo attinta dalla Legge di Bilancio 2025) - specie in punto di controlli, di responsabilità solidale dei fornitori/cessionari, di responsabilità del General Contractor e dei professionisti a vario titolo coinvolti -, nonché sui versanti, parimenti ritenuti di grande attualità ed interesse, della contrattualistica pubblica, del “biodiritto” riferibile alla PMA, su cui si è espressa la Corte Costituzionale con le ultimissime sentenze nn. 68 e 69 del 22 maggio 2025 e alla GPA, del ruolo della ESG-CSRD in materia ambientale, dell’Intelligenza Artificiale nel rapporto tra diritto ed etica, dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché della Cybersicurezza, specificamente declinati sotto il profilo dei ruoli e delle responsabilità

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Disponibile in Formato Cartaceo e Digitale