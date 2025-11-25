In Confindustria Emilia Area Centro la tredicesima edizione del Tesi Contest di Studio Torta: premiate le migliori tesi di laurea italiane in proprietà intellettuale

Premiazione

Si è tenuta a Bologna, presso la sede di Confindustria Emilia Area Centro, la cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del Tesi Contest, ideato e promosso da Studio Torta, tra le principali realtà nazionali e internazionali nella consulenza in materia di proprietà intellettuale.

Dal 2013, il Tesi Contest premia le migliori tesi di laurea dedicate al tema della proprietà intellettuale e al suo ruolo nella società contemporanea, contribuendo a diffondere la cultura della tutela delle idee e dell’innovazione tra le nuove generazioni.

Anche in questa edizione, numerose le candidature ricevute, provenienti dagli atenei di tutta Italia: un’ulteriore conferma della crescente partecipazione e del consolidamento del premio come punto di riferimento nel panorama accademico nazionale.

Tra i lavori pervenuti, la commissione di Studio Torta ha selezionato quelli di Michela Eleonora Moramarco dell’Università Bocconi di Milano, Giovanni Sorella dell’Università degli Studi di Torino e Lorenzo Gitti dell’Università degli Studi di Pavia. Le tesi vincitrici hanno affrontato temi di grande attualità e interesse per il settore della proprietà intellettuale, come l’antitrust nel settore brevettuale, la responsabilità delle piattaforme online per violazioni del diritto di marchio e l’abuso di posizione dominante nel contesto della standardizzazione volontaria (standard essential patents).

“La scelta di Confindustria Emilia Area Centro come sede della cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del “Tesi Contest” rappresenta un segnale importante del suo percorso di crescita e diffusione su tutto il territorio nazionale – ha sottolineato Simone Mangini, partner nella sede di Bologna di Studio Torta. “Un segnale che valorizza il ruolo dell’Emilia-Romagna come crocevia di eccellenze industriali e universitarie e che consolida il Tesi Contest come punto di incontro tra giovani talenti e imprese orientate all’innovazione.”

“La tredicesima edizione testimonia il successo di un’iniziativa che, anno dopo anno, continua a espandersi sia in termini di partecipazione che di qualità dei lavori – questo il commento di Matteo Maccagnan, co-managing partner di Studio Torta – È un segnale importante, che conferma quanto il tema della tutela delle idee e dell’innovazione sia ormai parte integrante della formazione di una nuova generazione di professionisti e che queste iniziative hanno l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra mondo accademico, professionale e industriale, contribuendo a creare una cultura della proprietà intellettuale sempre più diffusa nel nostro Paese.”

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti, in rappresentanza di Studio Torta Simone Mangini, Matteo Maccagnan, Stefania Berta e Alessio Mangraviti.

La dott.ssa Paola Guidi ha portato i saluti istituzionali di Confindustria Emilia Area Centro, evidenziando l’importanza di queste iniziative per premiare il merito dei giovani studenti e incentivare il dialogo tra professionisti, università e imprese per tutelare la creatività e la proprietà intellettuale.