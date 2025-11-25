Armònia SGR annuncia l’acquisizione di prevenzione e salute holding, operatore italiano di poliambulatori e centri medici

Riccardo Rossi, Daniele Migliarucci, Livia Cocca e Alessandro Buscemi

Armònia SGR S.p.A., primario operatore di private equity italiano, ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Prevenzione e Salute Holding S.r.l., gruppo italiano specializzato nella gestione di poliambulatori e centri medici attivo in diverse regioni d’Italia. L’acquisizione sarà completata con il reinvestimento, per una quota di minoranza, da parte del CEO Giovanni Battista Pisani e degli attuali soci del Gruppo, che affiancheranno Armònia nel nuovo percorso di crescita.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza ad Armònia con un team multidisciplinare guidato dall’equity partner Andrea Giardino e dalla partner Livia Cocca e composto, per gli aspetti corporate, dai senior associate Roberto Gambino e Gianmarco Melillo con l’associate Beatrice Pagliari. La junior partner Elisabetta Patelli e l’associate Sara Nisticò hanno seguito gli aspetti di diritto amministrativo, inclusi quelli relativi alla prenotifica golden power, mentre il junior partner Nicolò Farina e l’associate Federica Neri hanno seguito i profili di diritto del lavoro connessi al reinvestimento del dott. Pisani e al nuovo rapporto di amministrazione.

Greenberg Traurig si è occupata di seguire gli aspetti finance dell’operazione con un team guidato dal partner Daniele Migliarucci e un team composto dalla senior associate Cristina Cupolo e da Lucrezia Naronte.

Lo studio legale internazionale Ashurst, con un team guidato dal partner Riccardo Rossi e coadiuvato dall’associate Giuseppe Murano e dalla trainee Carlotta Di Cretico, ha assistito invece le banche finanziatrici Banca Ifis, anche in qualità di Banca Agente, BPER Banca - Corporate & Investment Banking e UniCredit.

PSH e i soci reinvestitori sono stati assistiti da Chiomenti, con un team composto da Luigi Vaccaro, Alessandro Buscemi, Roberto Gava e Andrea Masut, per gli aspetti corporate, Massimo Antonini, Elisabetta Costanza Pavesi e Filippo Giuseppe Rocchi per la struttura e gli altri aspetti fiscali, e dal Prof. Giulio Napolitano, Luca Masotto e Chiara Grazzini per gli aspetti FDI. Accanto a Chiomenti, il gruppo target e i soci reinvestitori sono stati assistiti anche dallo Studio ABI con Silvano Brusadin e Andrea Azzano. Deloitte Legal ha assistito PSH e l’amministratore delegato e socio reinvestitore, Dott. Giovanni Battista Pisani, con un team guidato da Daniele Soru, Gary Pietrantonio ed Eleonora Neri. L’altro amministratore delegato nonché venditrice, Dott.ssa Carla Trevisan è stata assistita da Justlex, con Antonello Senes e Armando Nania. Banca Finint ha assistito PSH e i soci reinvestitori in qualità di advisor finanziario. Studio Gnudi, con Romano Conti e Alessandro Salmi, ha assistito il gruppo target per la parte contabile.