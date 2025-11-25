PedersoliGattai e DLA Piper nel closing del passaggio di PhenoFarm a Solina (Astorg) PedersoliGattai ha assistito nuovamente Solina (Astorg), società produttrice di miscele di ingredienti per l’industria alimentare, nel perfezionamento dell’acquisizione della maggioranza di PhenoFarm, azienda italiana produttrice di aromi ed estratti naturali ottenuti da materie prime vegetali locali e in particolare estratti naturali di olive. I venditori sono stati assistiti dallo studio legale internazionale DLA Piper.







