Tutti gli studi nella doppia acquisizione di Zeplast e ARS Suola da parte di FTC

Gianni Vettorello, Gianludovico Maggi, Guidomaria Brambilla e Giuseppe Buono

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un team composto dal partner Guidomaria Brambilla e dal senior associate Gianludovico Maggi, ha assistito FTC S.p.A., piattaforma specializzata nel settore calzaturiero di lusso, in tutte le fasi delle operazioni di acquisizione di Zeplast, società produttrice di suole nella provincia di Padova da oltre 50 anni e che lavora a stretto contatto con calzaturifici e stilisti tra i più noti a livello mondiale, e di Suolificio Ars-Suola, realtà toscana esperta nella realizzazione di suole femminili per il mercato delle calzature di lusso.

Nel contesto dell’operazione, DWF ha prestato assistenza a FTC con riferimento ai profili relativi al finanziamento bancario, con un team composto da Gianni Vettorello, Co-Head of Banking & Finance, e da Giorgia Porcile.

I Venditori di Zeplast sono stati assistiti da Campa Avvocati, con un team composto dai Partner Massimo Campa e Matteo Aldeghi e dagli Associate Matilde Galli e Mattia Ernesti.

I Venditori di Suolificio Ars Suola sono stati assistiti dallo studio legale tributario e societario Paratore Vannini & Partners, con un team composto dal partner Avv. Salvatore Paratore e dall’Avv. Neri Quentin, e dallo studio Marco Nuti per gli aspetti contabili e aziendali.

Le banche finanziatrici, Unicredit S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., sono state assistite da ADVANT Nctm con un team composto da Giuseppe Buono, partner del dipartimento di Banking & Finance, e dal managing associate Federico Angelo De Pascale.