GOP con Cassandra Investments nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di New Roglass S.r.l.

Gerardo Carbonelli, Giovanni Gila

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Cassandra Investments, search fund fondato nel 2022 da Emanuele Charalambis e Riccardo Donadel, nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di New Roglass S.r.l., compagnia industriale di waste management specializzata nel trattamento e recupero del vetro, ed unico operatore autorizzato nella provincia di Milano.

I venditori hanno reinvestito in Cassandra Investment insieme agli altri investitori del search fund mentre il precedente amministratore delegato, Federico Gritti ha mantenuto una carica operativa in azienda.

L’acquisizione è stata finanziata da Banco Bpm.

Cassandra Investments è stata assistita da GOP con un team guidato dal partner Gerardo Carbonelli, coadiuvato dal senior associate Giovanni Gila, per i profili societari e M&A e per i profili lavoristici, dal counsel Stefano Biagioli. GOP ha anche seguito tutti gli aspetti relativi al financing dell’operazione, con un team composto dal senior counsel Antonio Amoroso e dall’associate Andrea Zorzi.