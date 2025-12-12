IA E PREVENZIONE DEL CRIMINE - Si afferma la sorveglianza opaca con nuove distorsioni probatorie

In sintesi, nei confronti dell'impiego di strumenti predittivi in ambito penale la sfida legale centrale è duplice: da un lato, assicurare che l'uso di sistemi algoritmici non svuoti i principi di presunzione di innocenza, uguaglianza e giusto processo; dall'altro, colmare i vuoti normativi che lasciano spazio a sorveglianza opaca, raccolta di dati sproporzionata e decisioni difficilmente contestabili