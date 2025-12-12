IA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Riscrittura dei principi cardine per la giustizia amministrativa

Nell'attività giurisdizionale amministrativa si pone quindi il tema dell'adeguamento di questi concetti tradizionali rispetto alle nuove sfide: all'autorità pubblica tradizionale si sono affiancate le autorità private moderne (in specie le cosiddette big tech); alle libertà individuali tradizionali si è aggiunta la necessità di garantire la libertà pubblica moderna rispetto ai vincoli imposti dalle nuove autorità private moderne super potenti (sempre le predette big tech), come ad esempio la libertà delle pubbliche amministrazioni nei confronti dello strapotere delle aziende digitali al fine di avere programmi adeguati alle proprie esigenze, e non programmi chiusi.