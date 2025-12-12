IA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Riscrittura dei principi cardine per la giustizia amministrativa

Nell'attività giurisdizionale amministrativa si pone quindi il tema dell'adeguamento di questi concetti tradizionali rispetto alle nuove sfide: all'autorità pubblica tradizionale si sono affiancate le autorità private moderne (in specie le cosiddette big tech); alle libertà individuali tradizionali si è aggiunta la necessità di garantire la libertà pubblica moderna rispetto ai vincoli imposti dalle nuove autorità private moderne super potenti (sempre le predette big tech), come ad esempio la libertà delle pubbliche amministrazioni nei confronti dello strapotere delle aziende digitali al fine di avere programmi adeguati alle proprie esigenze, e non programmi chiusi.
L'intelligenza artificiale nel diritto amministrativo, quale diritto regolatorio dell'autorità, ha avuto un approfondimento forse privilegiato, rispetto agli altri rami della scienza giuridica applicata, in quanto potente strumento utilizzato dagli organismi dotati di forza autoritativa al fine di predisporre ed imporre le proprie statuizioni.
L'algoritmo nella burocrazia
Ciò non poteva che avere ricadute immediate sull'attività quotidiana della giurisdizione amministrativa – quale campo di tutela giudiziale che si occupa...
Argomenti
Dossier n. 5/2025 - Uno strumento utile per capire la transizione
coordinamento a cura di Carmine De Pascale