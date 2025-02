Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

SANITA’ - Cassazione n. 2549

L’ospedale può operare il minore anche senza l’ok dei genitori se il consenso di questi ultimi è subordinato alla condizione che non venga usato per le trasfusioni sangue di soggetti vaccinati contro il Covid, sia per la presunta pericolosità dei vaccini sia per motivi religiosi perché questi possono essere stati realizzati con cellule di feti abortiti. Nessuna delle due ragioni è valida perché non c’è alcuna evidenza scientifica sugli effetti negativi dei...