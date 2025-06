Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

RESPONSABILITA’ SANITARIA – Cassazione n. 17006

In tema di risarcimento del danno alla salute la preesistenza della malattia in capo al danneggiato non incide sulla determinazione del grado di invalidità permanente e sulla liquidazione del danno

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – Cassazione n. 17016

Punto a favore del contribuente se l’Ufficio non indica in quale diversa misura i costi...