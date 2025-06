Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

ABUSO DEL DIRITTO – Cassazione n. 16567

Merger leveraged buy out - In tema di abuso del diritto, il merger leveraged buy out, può non avere quale elemento predominante e assorbente lo scopo di eludere il fisco, trovando giustificazione in un più ampio progetto di ristrutturazione societaria volto all’ingresso di nuovi soci, anche quando nella società target siano...