Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

TRIBUTI - Cassazione n. 15724

Parzialmente accolto il ricorso di Stanleybet Malta Limited contro Agenzia delle Dogane perché nel 2008 vi era una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione, fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010.



SUCCESSIONI E DONAZIONI - Cassazione n. 15743

In tema di imposta sulle successioni, anche prima...