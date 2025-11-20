Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 20 novembre focus della Suprema corte su notifiche, carta carburante
CIVILE
NOTIFICHE – Cassazione n. 30566
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi appreso dell’esito negativo, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza
AVVISO DI ACCERTAMENTO – Cassazione n. 30567
L’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello consequenziale emesso nei confronti...