Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 20 novembre focus della Suprema corte su notifiche, carta carburante

CIVILE

NOTIFICHE – Cassazione n. 30566

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi appreso dell’esito negativo, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Cassazione n. 30567

L’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello consequenziale emesso nei confronti...

