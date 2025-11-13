Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 13 novembre focus della Suprema corte su procedimento civile, patto di quota lite e liberazione anticipata

CIVILE

IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione n. 29932

Impugnazione in Cassazione – È improcedibile il ricorso, se il ricorrente, in un’ottica di autoresponsabilità processuale, non deposita entro il termine perentorio la copia della sentenza unita alla relata di notifica

PROCEDIMENTO CIVILE - Cassazione n. 29931

La procura speciale alla lite deve essere sottoscritta digitalmente o con segno...

