Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 27 novembre focus della Suprema corte su circolazione stradale, annullamento matrimonio, abusi edilizi ed evasione fiscale

CIVILE

CIRCOLAZIONE STRADALE – Cassazione n. 31015

L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informazione del trattamento dei dati personali raccolti con i dispositivi elettronici per la rilevazione delle violazioni del Cds non incide sulla legittimità dell’accertamento

DISCIPLINARE AVVOCATI – Cassazione n. 31004

Confermato il no alla richiesta di sospensiva e la sanzione disciplinare...

