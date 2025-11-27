Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 27 novembre focus della Suprema corte su circolazione stradale, annullamento matrimonio, abusi edilizi ed evasione fiscale
CIVILE
CIRCOLAZIONE STRADALE – Cassazione n. 31015
L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informazione del trattamento dei dati personali raccolti con i dispositivi elettronici per la rilevazione delle violazioni del Cds non incide sulla legittimità dell’accertamento
DISCIPLINARE AVVOCATI – Cassazione n. 31004
Confermato il no alla richiesta di sospensiva e la sanzione disciplinare...