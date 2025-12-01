Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 1° dicembre focus della Suprema corte su danni da custodia e pene sostitutive

CIVILE

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO - Cassazione n. 31164

Locazioni commerciali: assicurazioni - Il conduttore di un immobile ad uso commerciale per liberarsi dalla responsabilità deve fornire la prova positiva che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO - Cassazione n. 31165

In relazione a danni a cose la Suprema corte detta il seguente...

