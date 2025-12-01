Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 1° dicembre focus della Suprema corte su danni da custodia e pene sostitutive
CIVILE
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO - Cassazione n. 31164
Locazioni commerciali: assicurazioni - Il conduttore di un immobile ad uso commerciale per liberarsi dalla responsabilità deve fornire la prova positiva che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO - Cassazione n. 31165
In relazione a danni a cose la Suprema corte detta il seguente...