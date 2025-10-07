Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 7 ottobre focus della Suprema corte su risarcimenti, misure alternative e gratuito patrocinio

CIVILE

RISARCIMENTI – Cassazione n. 26826

Nel risarcimento del danno da perdita parentale per la morte del feto imputabile a omissioni e ritardi dei medici, il giudice deve applicare le tabelle milanesi utilizzando i singoli parametri

IMPOSTA DI REGISTRO – Cassazione n. 26928

Corretta la scelta del legislatore di limitare il beneficio alle imprese edilizie allo scopo di incentivare ...

