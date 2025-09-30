Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 30 settembre focus della Suprema corte su assegno di divorzio, notifiche, concorso di reati e misure di sicurezza

CIVILE

OPERAZIONI INESISTENTI – Cassazione n. 26374

Se la fatturazione è priva degli elementi che consentono di dimostrare la riferibilità delle spese sostenute ai mezzi strumentali impiegati per l’esercizio dell’impresa, va esclusa la deducibilità dei costi medesimi e la detraibilità dell’Iva

ASSEGNO DIVORZIO – Cassazione n. 26392

L’assegno di divorzio laddove non abbia alla base esigenze...

Gli ultimi contenuti di Cassazione in un minuto