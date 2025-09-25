Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 25 settembre focus della Suprema corte su risarcimento del danno da sinistri stradali, sulla riduzione di pena e la Riforma Cartabia e sull’ordinanza di revoca del giudizio abbreviato
Civile
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO - Cassazione n. 26061
Niente risarcimento al motociclista che slitta sulla strada con il pietrisco lasciato lì dopo i lavori se c’è un segnale che segnala genericamente il rischio di manto sdrucciolevole in determinate condizioni
LAVORO E FORMAZIONE - Cassazione n. 26049
Via libera al licenziamento della docente che alla stipula del contratto tace...