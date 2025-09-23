Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 23 settembre focus della Suprema corte su Cassa forense, permessi premi e patteggiamento
Civile
SANZIONI - Cassazione n. 25870
Consob – Confermata la sanzione a carico dell’ex vice presidente del board di Bpvi per la violazione delle norme sull’offerta al pubblico dei titoli. La Cassazione ricorda che le sanzioni in questione non sono equiparabili, per severità e incidenza patrimoniale e personale, a quelle relative all’abuso di informazioni privilegiate. Non esiste dunque...