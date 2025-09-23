Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 23 settembre focus della Suprema corte su Cassa forense, permessi premi e patteggiamento

Civile

SANZIONI - Cassazione n. 25870

Consob – Confermata la sanzione a carico dell’ex vice presidente del board di Bpvi per la violazione delle norme sull’offerta al pubblico dei titoli. La Cassazione ricorda che le sanzioni in questione non sono equiparabili, per severità e incidenza patrimoniale e personale, a quelle relative all’abuso di informazioni privilegiate. Non esiste dunque...

