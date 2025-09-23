Il deposito delle principali sentenze del giorno

Civile

SANZIONI - Cassazione n. 25870

Consob – Confermata la sanzione a carico dell’ex vice presidente del board di Bpvi per la violazione delle norme sull’offerta al pubblico dei titoli. La Cassazione ricorda che le sanzioni in questione non sono equiparabili, per severità e incidenza patrimoniale e personale, a quelle relative all’abuso di informazioni privilegiate. Non esiste dunque...