Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

PUBBLICO IMPIEGO – Cassazione n. 25698

Medici - L’indennità c.d. De Maria ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 è volta all’equiparazione del personale universitario a quello del servizio sanitario nazionale e non va corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni e anzianità. Ne consegue che, nel computo della stessa, non vanno calcolate...