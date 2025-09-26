Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 26 settembre focus della Suprema corte su disciplinare avvocati, su indagini e giudizio abbreviato e su guida sotto l’effetto di stupefacenti

Civile

FISCO - Cassazione n. 26172 

In tema di Imu l’avveramento dell’evento dedotto in condizione risolutiva, mediante specifica pattuizione all’interno, di una compravendita immobiliare non esonera l’acquirente dall’obbligazione tributaria per le annate maturate in epoca successiva

DEMANIO E PATRIMONIO - Cassazione n. 26174

Area demaniale - In tema di concessione di beni...

