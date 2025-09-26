Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 26 settembre focus della Suprema corte su disciplinare avvocati, su indagini e giudizio abbreviato e su guida sotto l’effetto di stupefacenti
Civile
FISCO - Cassazione n. 26172
In tema di Imu l’avveramento dell’evento dedotto in condizione risolutiva, mediante specifica pattuizione all’interno, di una compravendita immobiliare non esonera l’acquirente dall’obbligazione tributaria per le annate maturate in epoca successiva
DEMANIO E PATRIMONIO - Cassazione n. 26174
Area demaniale - In tema di concessione di beni...