Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE
TRIBUTI – Cassazione n. 26252
Se è vero che l’Amministrazione non deve fornire alcuna prova certa della esistenza di controcrediti ai fini del diniego di rimborso o, come nel caso di specie, dell’emissione del provvedimento di sospensione, è altrettanto vero che tale prova deve essere fornita nel giudizio
TRIBUTI – Cassazione n. 26259
L’insussistenza di un obbligo...