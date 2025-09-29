Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 29 settembre focus della Suprema corte su disciplinare avvocati, compensi professionali, responsabilità civile e reddito di cittadinanza

CIVILE

TRIBUTI – Cassazione n. 26252

Se è vero che l’Amministrazione non deve fornire alcuna prova certa della esistenza di controcrediti ai fini del diniego di rimborso o, come nel caso di specie, dell’emissione del provvedimento di sospensione, è altrettanto vero che tale prova deve essere fornita nel giudizio

TRIBUTI – Cassazione n. 26259

L’insussistenza di un obbligo...

