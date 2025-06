Il genitore che porta con sé irregolarmente il figlio minore non "favorisce l'ingresso illegale"

La Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 3 giugno 2025, nella causa C-460/23 (Kinsa), su richiesta del Tribunale di Bologna, ha stabilito che, in base al diritto dell'Unione, un cittadino extra Ue che entra con la figlia minorenne, in modo irregolare, sul territorio di uno Stato membro non può essere accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.