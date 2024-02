L’Associazione Azione Legale presenta il seminario in presenza e in videoconferenza dal titolo

“IL TRATTAMENTO DEI CREDITI FISCALI NELL’AMBITO DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI: LA C.D. «TRANSAZIONE FISCALE»”.

Durante il seminario si affronteranno le tematiche inerenti al trattamento dei crediti fiscali, nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi, quali sono le occasioni di utilizzo di tali strumenti, quando è possibile ed in quali modalità. Si farà un focus su quali sono stati i primi approcci dell’applicazione dell’istituto e quali sono le maggiori difficoltà incontrate finora, considerando che si tratta di una novità normativa.

Il seminario si terrà a Roma il prossimo 27 febbraio dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza, presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza. Per partecipare al seminario, valido per la formazione professionale degli Avvocati, è necessario iscriversi compilando il form di registrazione.

A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell’inizio dei lavori.

L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Media Partner il Sole 24 ORE

