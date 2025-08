Avvocati: non è scorretto dare dello “sconsiderato” al collega

Attribuire a un collega, in sede difensiva, una “condotta sconsiderata e irriguardosa” è una espressione “che può risultare poco felice e inopportuna, perché eccessivamente polemica, ma di per sè non è offensiva ex art. 52 cdf e non travalica i limiti segnati dai doveri di probità, lealtà, correttezza e decoro”. Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 45/2025, pubblicata il 30 luglio sul sito del codice deontologico, accogliendo il ricorso di un avvocato sanzionato con il...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi