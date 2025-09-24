GiurisprudenzaPenale

Sulla legalità delle strutture amovibili la Suprema corte si allinea alla Ga

di Aldo Natalini

N. 37

Guida al Diritto

"Pergotende": non sempre la loro installazione è libera, anche dopo il decreto "Salva casa". Se, anziché riparare dal sole e dagli agenti atmosferici, creano nuovi spazi chiusi o comunque un nuovo ambiente stabile ovvero l'incremento di superfici o di volume ciò determina il mutamento di destinazione d'uso del terrazzo ove sono istallate, con conseguente necessità di titolo abilitativo.Questo il caveat della Cassazione con la sentenza n. 29638

Questo il caveat della Cassazione che, con l'interessante sentenza n. 29638, depositata lo scorso 22 agosto, ha...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. La nozione di pergotenda secondo il "glossario"
  2. Le fattispecie liberalizzate dal "Salva casa": Vepa e pergotende
  3. Il dictum: le condizioni di libera istallazione delle pergotende
  4. La definizione di "pergotenda" della giurisprudenza amministrativa

