Sulla legalità delle strutture amovibili la Suprema corte si allinea alla Ga

"Pergotende": non sempre la loro installazione è libera, anche dopo il decreto "Salva casa". Se, anziché riparare dal sole e dagli agenti atmosferici, creano nuovi spazi chiusi o comunque un nuovo ambiente stabile ovvero l'incremento di superfici o di volume ciò determina il mutamento di destinazione d'uso del terrazzo ove sono istallate, con conseguente necessità di titolo abilitativo.Questo il caveat della Cassazione con la sentenza n. 29638